На Коледа Румен Бахов се среща с две и студентки, които налябгат не само върху уроците, но и върху… суджуците. Дани и Люси собственоръчно сушат вкусните традиционни колбаси на терасата на стаята си в общежитието си в "Студентски град". Те избират да се хранят вкусно, полезно и разумно, като продължават една стара българска традиция, но вместо прът за сушене - използват простор.

Честито Рождество Христово!

„Ние сме студенти, които търсят начин да се хранят здравословно и бюджетно. Много се чудихме как да хапваме с истинско месо. Като деца сме се хранили със суджуци и решихме да продължим традицията”, разказа в „Здравей, България” Люси.

А Дани показа технологията за приготвяне на традиционния суджук. Според нея най-важно е месото да бъде изсушено правилно. За целта се използва простора на балкона в студентското общежитие, където колбасите се окачват на простора и се покриват с предпазна мрежа.

