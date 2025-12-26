-
Кои са най-гледаните видеа в социалните мрежи на NOVA през изминалата година? (ЧАСТ 2)
-
Влак дава възможност на пътниците да се докоснат до китайския фолклор
-
Интересни коледни традиции от Европа (ВИДЕО)
-
"Покажете си шофьорската книжка": Полицаи спряха мъж с костюм на Дядо Коледа за превишена скорост (ВИДЕО)
-
Мюзикълът на американския филм "Цилиндър" се завърна в Лондон
-
Виртуална реалност обучава бъдещи инструктори по шофиране във Великобритания
Идеята е на шофьора Ангел Неделчев
Във Варна един от шофьорите в градския транспорт за поредна година решава да създаде коледна атмосфера за пътуващите. Ангел Неделчев украсява автобуса с лампички, гирлянди и шеговити надписи.
"Всяка година украсявам автобуса, който ми е поверен. Сега се постарах коледната украса да бъде малко повече", разказва Неделчев.
Шофьор на автобус в Русе черпи пътниците с бонбони
А пътниците определено приветстват идеята. "Бях удивен. Хареса ми идеята на шофьора и се надявам всяка година да се увеличават украсените автобуси и коледното настроение", споделя пътникът Михаил Димитров. А най-впечатляващо е пътуването за двете му малки дъщери - Дария и Крисия, които се възхищават на светещите лампички.
Повече по темата гледайте във видеото.
Последвайте ни