Във Варна един от шофьорите в градския транспорт за поредна година решава да създаде коледна атмосфера за пътуващите. Ангел Неделчев украсява автобуса с лампички, гирлянди и шеговити надписи.

"Всяка година украсявам автобуса, който ми е поверен. Сега се постарах коледната украса да бъде малко повече", разказва Неделчев.

А пътниците определено приветстват идеята. "Бях удивен. Хареса ми идеята на шофьора и се надявам всяка година да се увеличават украсените автобуси и коледното настроение", споделя пътникът Михаил Димитров. А най-впечатляващо е пътуването за двете му малки дъщери - Дария и Крисия, които се възхищават на светещите лампички.

