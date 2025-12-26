Снимка: iStock
Рисковете са свързани с това, че черният лед е предпоставка за загуба на контрол на колата
След дъждовете и снега - предупреждение за потенциално опасно време заради рязко падане на температурите. В няколко области в Северна България термометрите паднаха до под минус 10 градуса. Това създава риск от образуването на така наречения черен лед по пътищата.
Какво означава това? Черният лед се нарича така, тъй като се слива с асфалта и практически не се вижда. Привечер обаче може да се види, тъй като се отразява от фаровете на колата. Рисковете са свързани с това, че черният лед е предпоставка за загуба на контрол на колата.
