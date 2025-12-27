„Мото Коледа” 2025 зарадва жителите и гостите на Велико Търново и предизвика оживление из целия град. Стотици мотори, бъгита, ATВ-та и два коледни автобуса преминаха в огромно шествие по улиците на Велико Търново.

Снимка: Мартин Георгиев

Инициативата е традиционна и се организира всяка година за Коледа. Обиколката има благотворителна цел. Тази година събраните средства ще бъдат дарени за лечението на двама млади великотърновци – Николай Тончев и Ванеса Йосифова.

Снимка: Мартин Георгиев

В ролята на Дядо Коледа бе инициаторът Георги Недев, който е и заместник-кмет на старата столица. Община Велико Търново, кметство Дебелец и десетки партньори подкрепиха инициативата.