Близо 300 мотористи, облечени като Дядо Коледа, раздаваха подаръци за децата в центъра на Казанлък. Кампанията „Мото Коледа“ се провежда за поредна година и е едно от най-очакваните събития за малчуганите в града.

Мотористите раздадоха над 1000 торбички с лакомства, а най-големият подарък, по думите им, бе емоцията в очите на децата.

Коледна мото обиколка с кауза озвучи улиците на Благоевград

„Цяла година подготвяме това събитие, за да може да зарадваме всички деца и целия град“, сподели един от участниците.

Други от мотористите, облечени като елфи, признаха, че радостта е двойна. „Чувството е страхотно“, казаха те.

„Най-големият подарък за нас са детските усмивки и доброто настроение“, допълниха участниците в инициативата.