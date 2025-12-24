Снимка; Стопкадър/ Георги Манев, NOVA
-
-
-
-
-
-
Кампанията „Мото Коледа“ се провежда за поредна година
Близо 300 мотористи, облечени като Дядо Коледа, раздаваха подаръци за децата в центъра на Казанлък. Кампанията „Мото Коледа“ се провежда за поредна година и е едно от най-очакваните събития за малчуганите в града.
Мотористите раздадоха над 1000 торбички с лакомства, а най-големият подарък, по думите им, бе емоцията в очите на децата.
Коледна мото обиколка с кауза озвучи улиците на Благоевград
„Цяла година подготвяме това събитие, за да може да зарадваме всички деца и целия град“, сподели един от участниците.
Други от мотористите, облечени като елфи, признаха, че радостта е двойна. „Чувството е страхотно“, казаха те.
„Най-големият подарък за нас са детските усмивки и доброто настроение“, допълниха участниците в инициативата.
