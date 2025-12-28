Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (28.12.2025 - сутрешна) Начало България Прогноза за времето (28.12.2025 - сутрешна) Начало Времето Прогноза за времето (28.12.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (28.12.2025 - сутрешна) 28 декември 2025 08:02 Прогноза за времето (27.12.2025 - обедна) Прогноза за времето (27.12.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (26.12.2025 - обедна) Прогноза за времето (26.12.2025 - сутрешна) Силни ветрове и сняг в края на седмицата Прогноза за времето (25.12.2025 - обедна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Ина Григорова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Любо Киров: Смятам се за щастливец Българка сред елита на Монте Карло: Пътят на Антония Тонева към света на лукса „Нищо лично”: Иванка, която може да ви посъветва какво да сготвите и как да подредите трапезата Магьосникът Арсен и неговият социален експеримент Ледено изпитание с топло послание: Рекордьор плува за бъдещето на планетата Откриват ски сезона в „Пампорово” „Дотам и обратно”: Поразяващите сетивата пейзажи от родопския връх Радимар (ВИДЕО) Силен вятър в неделя „ЕПИЗОД 365”: Най-важните събития през 2025 година (ЧАСТ 1) Скандал и заплахи в Гелеменово: "Напоителни системи" спря укрепването на дигата и сигнализира прокуратурата "Ничия земя": За мисията в Нови хан и първата Коледа без отец Иван (ВИДЕО) Васил Терзиев: Удължени са договорите за чистота в девет софийски района "Мото Коледа": Над 600 мотористи участваха в благотворително шествие във Велико Търново Кола се удари в ремарке на тир на пътя Русе - Велико Търново МВР: Не давайте пари на непознати, които предлагат по-добри условия за обмяна на левове в евро Проф. Николай Цонев бе отличен с наградата „Лекар на годината” за иновативна онкология 17 щъркела с увреждания намериха нов дом в Италия Двама загинали при катастрофа с влак в Сливен Твоите здравни права: Какво ни гарантира доболничната помощ Непълнолетен зад волана: 17-годишен загина при катастрофа в Сливенско Прогноза за времето (27.12.2025 - обедна) 22 години от атентата в българската база в Кербала Засилен трафик на ГКПП „Капитан Андреево” в посока Турция Бази и хижи в Осоговската планина останаха без ток, осигурени са им генератори Патриарх Даниил води литургията в българската църква „Св. Стефан” в Истанбул Криско – за любовта, бащинството и цената на успеха Известни лица поздравиха зрителите на NOVA за празниците „Нищо лично”: Десислава, която продава, рисува и помага на хората Запознанства, които променят съдби: Историята на Сохел и срещата му с Ицко Финци „Еврото – въпроси и отговори”: Инфлацията – страхове и реалности Безплатен онлайн калкулатор помага на малкия бизнес да се справи с рестото при въвеждането на еврото Сърца на шампиони: България изпрати една от най-успешните си години в спорта Студ и сняг: Каква е пътната обстановка Владо Михайлов: Коледа е празникът, който ни събира като семейство Откриват зимния сезон на „Боровец” Прогноза за времето (27.12.2025 - сутрешна) Силни ветрове в края на седмицата Православната църква отбелязва Стефановден Миро: Надявам се 2026 г. да бъде най-хубавата досега за България Как двама полицаи спасиха шофьор, на когото му прилошало зад волана „Епизод 365“ в „Темата на NOVA“ в аванс с Николай Василковски На пазара в Одрин все повече отказват да взимат български левове Екип на ПСС спаси мъж, тръгнал на преход във Витоша Внимание - черен лед: Какви рискове крие и как да го различим Валутният борд: Механизмът, който ни даде възможност да се борим за Шенген и еврозоната Проф. Вагалински и д-р Коматарова: Мурфатлар трябва да бъде спасен Семейство Вагалински: Археология и литература се срещат в историята на римския град Деултум Катастрофа с жертва затвори главния път Габрово – Севлиево ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА