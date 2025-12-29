След президента на Украйна, американският държавен глава Доналд Тръмп приема днес във Флорида израелския премиер Бенямин Нетаняху. Двамата ще разговарят за прекратяването на огъня в Газа в момент, в който работата по прилагане на втората фаза от споразумението за анклава е в задънена улица.

Това ще бъде петата среща на Тръмп с Нетаняху, откакто републиканецът се върна в Белия дом. Освен за Газа, двамата лидери ще говорят и за иранските ядрени амбиции, за разоръжаването на „Хизбула“ в Ливан и за Сирия.

Нетаняху: Много скоро ще преминем към втория етап на мирния план на Тръмп за Газа

Тръмп ще приеме Нетаняху в "Мар-а-Лаго" във Флорида в 18 ч. по Гринуич. Там американският президент посрещна и украинския президент Володимир Зеленски преди няколко часа.

Вторият етап от споразумението за прекратяване на огъня в Газа предвижда разоръжаване на „Хамас“, създаване на преходна власт и разполагане на международни стабилизационни сили в анклава.

Емисарят на Тръмп - Стив Уинкоф, и зет му - Джаред Къшнър, участващи в преговорите за Украйна, се включват и в преговорите за Газа. Те приеха през декември в Маями представители на Катар, Египет и Турция, които са посредници в разрешаването на конфликта в Газа и искат да започне прилагането на втората фаза от споразумението за анклава.

Преди да започнат преговорите по втората фаза, Израел настоява да му бъде върнато последното тяло на заложник, намиращо се в анклава. „Хамас“ твърди, че не е успял да го локализира досега.

Вашингтон иска възможно най-бързо да бъде обявено сформирането на палестинско правителство от технократи, което да играел ролята на преходна власт в Газа. А Тръмп иска да състави и Комитет за мира, който да надзирава действията на кабинета.

