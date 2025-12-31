-
Малчуганите от ДГ "Калинка" в Монтана споделят още какво знаят за празника
В навечерието на Новата година ви срещаме с най-чистите и искрени пожелания – тези на децата. За какво мечтаят и как си представят идващата година децата от трета и четвърта група на Детска градина „Калинка“ в Монтана?
За някои от тях Новата година идва от небето. Други разказват, че трябва да броим до 100, за да дойде тя. Децата споделят, че разбират, че Новата година вече е дошла по зарята, късметите и звънчетата навън. На Нова година малчуганите играят и празнуват с цялото семейство. Те също така знаят, че паричката, която е късмет, не трябва да се използва за пазар.
С какво ще запомним 2025 година (ГАЛЕРИЯ)
Децата знаят и какво се слага на трапезата, за да се посрещне Новата година. А как изглежда тя според тях? Като Елза, отговарят някои от дечицата. А на въпроса къде се крие старата година, отговарят – в старите спомени или в пещера.
Малчуганите си пожелаха да са живи, здрави, силни и да бъдат щастливи с родителите си.
Повече гледайте във видеото.
