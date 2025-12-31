Нова година на открито – каква е организацията за празничната нощ в София, Пловдив, Бургас и Велико Търново? Какви са мерките за сигурност и каква ще е програмата?

♦ София

Засилени мерки за сигурност и пътна безопасност за новогодишния концерт в София на площад „Княз Александър I”. Движението в центъра на града ще бъде ограничено. На площада няма да бъдат допускани хора във видимо неадекватно състояние, както и такива с опасни предмети. И тази година няма да бъде използвана пиротехника, като се призовават гражданите също да не носят такава. Разрешена е употребата на конфети. Препоръчва се хората да не носят големи суми пари в себе си.

Промени в трафика и засилени мерки за сигурност заради новогодишния концерт в центъра на София

Началото е в 21:30 часа. Сред участниците са групите „Сигнал“, „Мери Бойс Бенд“, Димчоу, Ирина Флорин и Николай Славеев. Водещи на събитието ще бъдат Милица Гладнишка и Наско от БГ радио

Директорът на „Аварийна помощ и превенция” към Столичната община Красимир Димитров посочи, че след 18:30 ч. ще бъдат затворени основни пътни артерии като бул. „Цар Освободител”. От вчера ограничението за паркиране на автомобили важи за площад „Александър I Батенберг” и за „Дякон Игнатий”. Иван Георгиев, началник сектор "Масови мероприятия" към СДВР, обясни, че движението в района на „Цар Освободител” в участъка между ул.” Георги С. Раковски” и „Независимост”, както и прилежащите улици и булеварди ще бъде ограничено.

Ще бъде обособен периметър около площад „Княз Александър I Батенберг” като на 6 пропускателни пункта ще се извършва проверка на зрителите, които искат да посетят събитието.

Зам.-кметът на Столична община Благородна Здравкова каза, че вместо заря е подготвено светлинно шоу.

В 19:30 ще бъдат изградени пунктове за проверка и заграждения. Няма да бъдат допускани хора с пиротехника, със стъклени чаши и бутилки, с хладно или огнестрелно оръжие, а също така и прекалили с алкохола или под въздействието на наркотични вещества. Обемисти раници ще бъдат проверявани. Забранено е използването на дронове, има изградена и антидрон система. На място ще има служители на полицията и пожарната.

⇒ Метрото и основните линии на градския транспорт ще работят в новогодишната нощ, съобщават от Столичната община. На 31 декември от 23:30 ч. до 04:30 ч. на 1 януари се организира нощно движение на някои от линиите на градския транспорт.

Трамвайни линии

№ 5 на 30 минути

№ 7 на 40 минути

№ 10 на 60 минути

№ 11 на 60 минути

№ 18 на 60 минути

№ 20 на 50 минути

№ 22 на 50 минути

№ 27 на 40 минути

Тролейбусни линии

№ 1 на 50 минути

№ 2 на 50 минути

№ 7 на 50 минути;

№ 9 на 70 минути;

Автобусни линии

№ 72 на 50 минути;

№ 73 на 75 минути;

№ 83 на 65 минути;

№ 85 на 70 минути;

Линии на метрото

№ 1, 2 и 4 от 17 до 34 минути;

№ 3 на 20 минути



Зоните за платено паркиране няма да работят от днес до 4 януари включително, съобщават от Центъра за градска мобилност.

♦ Бургас

В Бургас подготовката за посрещането на празника върви с пълна сила. На сцената на площад „Тройката” ще се качат Вениамин, Криско и фолклорен ансамбъл „Странджа”. Концертът ще започне в 22:30 ч.

Мариян Ангелов, който е началник отдел УКОРС към Община Бургас, обясни, че са предприети охранителни мерки. На място ще има допълнителни екипи – униформени и цивилни - на ключовите места, на които ще се съберат хората.

♦ Пловдив

На централния площад "Стефан Стамболов" в Пловдив ще се проведе празничен концерт, който ще започне в 22:00 ч. В него ще се включат френския изпълнител Tioneb, британецът Artful Dodger, ансамбъл „Тракия” и други.

Предвидена е заря, която ще бъде шумощадяща, посочи кметът на града Костадин Димитров.

На място ще има екипи на полицията и спешна помощ. Градският транспорт на 31 декември и на 1 януари е безплатен.

♦ Велико Търново

Велико Търново също ще посрещне Новата година с много музика, песни и танци. Празничният концерт ще започне в 22:30 ч. на площад „Майка България“. На сцената преди полунощ ще излязат Трио „The Unique Voices“, Коцето-Калки и Мартина Табакова. Ще има и заря, а веднага след фойерверките ще започне голямото новогодишно хоро, начело Професионален фолклорен ансамбъл „Искра“. Кулминация след полунощ ще са хитовете на легендарната рок-група „Тангра“.

