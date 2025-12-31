Движението през тунела под Ламанша се възстановява към нормалното си състояние, след като прекъсване на електрозахранването причини сериозни смущения във вторник. Eurostar съобщи, че планира да пусне всички услуги днес, но предупреждава за „някои закъснения и възможни анулирания в последния момент“, съобщава "Би Би Си".

Eurostar призовава пътниците да отложат пътуванията си

Според уебсайта на LeShuttle влаковете, тръгващи от Фолкстоун (Великобритания), вече се движат нормално. В Кале все още има закъснения.

Влаковете на Eurostar между лондонската гара „Сейнт Панкрас Интернешънъл“ и парижката „Гар дю Нор“ вече се движат до голяма степен по нормалния си график, с изключение на някои закъснения при влаковете, тръгващи от Франция.

Редактор: Цветина Петрова