От 1 януари 2026 г. гражданите на Молдова и Украйна вече могат да използват мобилните си телефони в държавите от Европейския съюз без допълнителни такси за роуминг. Новите правила позволяват разговори, SMS-и и мобилен интернет да се таксуват на същите цени, както в страната на абоната.

Същите условия важат и за гражданите на ЕС, които пътуват до Молдова и Украйна. Освен премахването на допълнителните такси, споразумението гарантира запазване на качеството и скоростта на мобилните услуги, както и безплатен достъп до спешните номера.

Новите правила за роуминг в ЕС влязоха в сила

Мярката е част от усилията за по-тясна дигитална и икономическа интеграция на Молдова и Украйна с Европейския съюз и улеснява пътуванията, бизнеса и комуникацията между гражданите.

Редактор: Цветина Петкова