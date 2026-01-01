Френската актриса, певица и активистка за правата на животните Брижит Бардо, която почина на 91-годишна възраст, остави след себе си не само богата филмова кариера, но и трайно наследство в областта на модата. Според Glamour, през 60-те години на миналия век Бардо се превръща в олицетворение на френската чувственост. За мъжете тя е мечта, а за жените – символ на свобода и еманципация.

Нейният семпъл, но разпознаваем стил бързо започва да се имитира по целия свят. Ето 11 ключови елемента от гардероба, които завинаги затвърждават статута ѝ на модна легенда.

Балетки

Бебешки и на пръв поглед скромни, тези обувки се превръщат в отличителен стилов белег на Бардо. Тя ги носи през 60-те години на миналия век, превръщайки ги в синоним на женственост. Днес балетките отново са на върха на популярността.

Бохемска рокля

Лека, ефирна и жизнена, бохемската рокля е еднакво подходяща както за плажа, така и за разходка из града. Именно в тези визии Бардо въплъщава духа на безгрижното лято и свободата.

Сламена кошница

Много преди малките чанти Бардо, подобно на Джейн Бъркин, избира плетени кошници. Този аксесоар добавя селски романтичен щрих към облеклото и подчертава неговата естественост.

Кариран принт

Карираният принт балансира между буржоазната елегантност и нотка на провокация. Бардо го прави емблематичен, когато се появява в розова карирана рокля на сватбата си с Жак Шарие. Оттогава този принт е неразривно свързан с името ѝ.

Боти до коляното

През 60-те години на миналия век Бардо предпочита плоски, подобни на жокей ботуши, които визуално удължават силуета. Днес те се носят предимно с токчета, но привлекателността им остава непроменена.

Сламена шапка

Функционална и стилна, сламената шапка е основен летен аксесоар за Бардо. Тя предпазва от слънцето, като същевременно добавя кинематографичен чар към визията ѝ.

Дълго колие

Бардо често допълва визията си с дълги златни колиета – самостоятелно или на пластове. Това семпло докосване добавя драматизъм дори към най-минималистичните визии.

Диадема

Във филма „Le Mépris“ Бардо носи диадема, която моментално се превръща в моден хит. Аксесоарът и до днес се свързва с лятото, лекотата и непринудената красота.

Моряшки костюм

Раираният бретонски топ е вечна класика. Бардо превръща моряшкия стил не просто в дреха, а в символ на френската елегантност.

Бели бикини

Сцените с излизане от водата в бял бански се превръщат в легендарни – както за Бардо, така и за Урсула Андрес. Белите бикини остават един от най-елегантните летни избори.

Къси шорти

След миниполата Бардо смело преминава към ултракъси шорти, доказвайки, че самочувствието е най-добрият моден аксесоар.

Очила тип „котешко око“

През 60-те години на миналия век Брижит Бардо почти винаги носи очила тип „котешко око“. Тяхната удължена форма и ретро усещане остават актуални и днес.

Смъртта на актрисата беше обявена на 28 декември. Нейни представители не разкриха заболяването, с което се е борила.

