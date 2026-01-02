Снимка: iStock
Давид Даков заведе дело след случилото се
Мъж остана без работа заради фалшиво положителни тестове за наркотици. Първият случай е от края на ноември 2024 година. Полицаи спират Давид Даков за проверка. Тогава алкохолната проба му е отрицателна, но тестът за наркотици отчита амфетамин. Давид отрича да е употребявал и отказва да подпише документите. Откаран е в болница, където дава кръв и урина, а след това е задържан за 24 часа.
Резултатите от лабораторните проби излизат чак след осем месеца и са напълно отрицателни. През това време мъжът остава без работа, тъй като е без книжка.
Шофьор остана без кола и книжка 5 месеца заради фалшиво положителен тест
След като си връща свидетелството за управление и си купува автомобил, на 24 август Давид отново е спрян за проверка – този път в Ботевград. И този полеви тест отчита положителен резултат за наркотици.
„Обясних какво ми се е случило предния път. Взеха ми проба, пипаха теста с ръце от всички страни. Когато попитах така ли се прави, униформеният ми каза „Не ми се меси в работата”. Не можах да повярвам и отново отидохме в болницата да давам кръв и урина", разказа мъжът в ефира на „Здравей, България”.
И този път лабораторните резултати са отрицателни, но въпреки по-бързото им излизане – след около 15 дни – последиците остават. Заради повторния случай Давид решава да потърси правата си и завежда дело.
Повече гледайте във видеото.
