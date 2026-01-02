Исторически момент за авиацията. Интелигентна система пое управлението на самолет над Колорадо и го приземи напълно самостоятелно в реална извънредна ситуация. За първи път технологията Autoland на Garmin беше използвана от началото до края без човешка намеса при аварийно кацане – нещо, което доскоро звучеше като научна фантастика.

Случаят е от 20 декември със самолет Beechcraft 200, който може да превозва между седем и девет пътници, както и двама членове на екипажа. По време на полет над щата Колорадо възниква проблем с херметизацията на кабината и се стига до бърза загуба на налягане. В този момент автоматично се активира системата Autoland – виртуален асистент, разработен от Garmin, позната най-вече с производството на смарт часовници и навигационни системи. Автопилотът поема пълния контрол над самолета – от навигацията и комуникацията с авиодиспечерите до избора на подходящо летище. Системата се държи като истински пилот, като уведомява контролната кула за намеренията си и подготвя самолета за кацане. В крайна сметка машината се приземява безопасно на летище Роки Маунтин, близо до Денвър.

„Това е първият случай, в който Autoland е използван от началото до края в реална извънредна ситуация“, потвърди говорител на Garmin. От компанията подчертават, че системата е проектирана изключително за критични моменти, в които пилотът не е в състояние да управлява самолета. В такъв сценарий тя може да поеме пълния контрол и да осигури безопасно кацане. По думите на Крис Таунсли, главен изпълнителен директор на Buffalo River Aviation, системата се е активирала след „бърза и неволна загуба на налягане“. Пилотите веднага поставили кислородните си маски и съзнателно решили да оставят Autoland да доведе полета докрай. „Те искаха да сведат до минимум несигурността“, обяснява Таунсли.

След като поема управлението, автономната система избира летището въз основа на разстоянието и дължината на пистата. Към контролната кула е изпратено съобщение: „Автоматично аварийно кацане, 19 минути до писта 30R на KBJC“ – фраза, която само преди няколко години би звучала немислимо.

Самолетът каца в 14:20 ч. местно време. На борда нямало пътници, а публикувани от службите за спешна помощ кадри показват двамата пилоти, които спокойно слизат по стълбите. Въпреки че били готови да поемат управлението обратно при нужда, намеса не се наложила – системата работила точно както е предвидено.

Случаят в Колорадо бележи важен поврат в авиационната безопасност. Той показва, че в определени критични ситуации най-доброто човешко решение може да бъде именно това – да се довери управлението на машината.

