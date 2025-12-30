Пътници на полет на нискотарифна авиокомпания получили наранявания, след като самолетът попаднал в изключително силна турбуленция. Инцидентът станал в неделя, 28 декември, по време на полет от Бирмингам до Тенерифе.

Според британските медии машината излетяла от британското летище в 15:05 ч. местно време и достигнала височина от около 37 000 фута. 40 минути след излитането обаче екипажът взел решение да прекрати полета и да се върне обратно, след като машината попаднала в силни въздушни течения над френското крайбрежие. По данни на медиите пилотът подал аварийния код 7700, чрез който се сигнализира за извънредна ситуация.

Пътничка на борда разказва, че по време на инцидента хора буквално били „изхвърлени от седалките си“, след като самолетът внезапно се наклонил рязко първо наляво, а след това - надясно. По думите ѝ усещането било като загуба на контрол, последвана от рязко пропадане.

„Всичко беше спокойно, когато изведнъж самолетът се дръпна силно наляво, после надясно и започна да пада. Бяхме изхвърлени от седалките си. Излязох без физически наранявания, но психическият шок е огромен. Това беше като сцена от филм на ужасите“, разказва 33-годишната жена. Тя допълва, че членове на кабинния екипаж споделили, че за повече от 10 години работа не са преживявали подобна турбуленция.

От нискотарифната авиокомпания потвърдиха, че самолетът бил принуден да се върне малко след излитането. Машината кацнала нормално на летището в Бирмингам, след което пътниците били върнати на терминала. На някои от тях е оказана медицинска помощ. По-късно същия ден полетът все пак се осъществил.

