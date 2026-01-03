Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ са извършили „мащабен удар срещу Венецуела“ и са „пленили нейния лидер, президента Николас Мадуро“ и съпругата му, съобщава Би Би Си.

В пълното изявление на Truth Social пише: "Съединените американски щати успешно извършиха мащабен удар срещу Венецуела и нейния лидер, президента Николас Мадуро, който беше заловен, заедно със съпругата си, и изгонен от страната.

„Тази операция беше извършена съвместно с правоохранителните органи на САЩ. Подробности ще бъдат обявени след това. Днес в 11:00 ч. в Мар-а-Лаго ще има пресконференция. Благодаря ви за вниманието към този въпрос! Президент ДОНАЛД ДЖ. ТРЪМП.“

Силни експлозии разтърсиха Венецуела

САЩ отдавна обвиняват Николас Мадуро, че ръководи международна организация за трафик на наркотици, нещо, което Мадуро отрича.

Тръмп не даде повече подробности за това как е бил заловен Мадуро или къде е бил отведен.

Венецуелското правителство все още не е потвърдило това.

САЩ предложиха награда от 50 милиона долара за информация, която да помогне за арестуването на Мадуро. Това, заедно с огромното струпване на военни сили в региона през последните няколко месеца, беше интерпретирано в региона като насърчение някой вътре в страната да се обърне срещу него.

Редактор: Цветина Петрова