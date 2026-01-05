Богдана Панайотова напуска поста главен архитект на София. Тя обяви решението си с публикация в социалните мрежи.

"Причините са ясни и ги заявявам открито - липса на политическа подкрепа за визията и мисията, с които влязох в администрацията и беше споделена тогава. Вместо воля за реформа, получих отстъпление, нерешителност и отказ от поемане на отговорност", посочва Панайотова.

Сред основните мотиви за оставката тя откроява и приетата нова структура в администрацията, която определя като незаконосъобразна и такава, при която главният архитект обективно не може да упражнява правомощията си по закон. „Не приемам отговорността за политически решения и грешки да бъде прехвърляна върху експертна длъжност“, заявява Панайотова.

В публикацията си тя говори и за системно игнориране на експертните аргументи, както и за липса на ясна, последователна и професионално обоснована визия за развитието на София, съобразена със Закона за устройство на територията, Закона за устройството и застрояването на Столичната община и действащата нормативна рамка.

„Отказвам да легитимирам управление, при което постът на главния архитект е обезсмислен до гумен печат, а професионализмът – третиран като пречка“, подчертава тя.

С оттеглянето си тя заявява, че дава възможност за провеждане на нов конкурс и за легитимно изпълнение на една от ключовите длъжности за развитието на града.

„Професионализмът не е пречка. Законът не е формалност. Отговорността може да се споделя, но не се прехвърля“, пише Панайотова във Facebook.