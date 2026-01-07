Сеизмологичната агенция предупреди, че могат да се очакват щети и вторични трусове

Земетресение с магнитуд 6,7 по скалата на Рихтер разтърси южните острови на Филипините в сряда, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS).

Службата допълва, че земетресението е било на дълбочина 10 км, около 68 км източно от Бакулин, село до южния град Хинатуан в провинция Суригао дел Сур.

Филипинската сеизмологична агенция Phivolcs, според която трусът е с магнитуд 6,4 и дълбочина 23 км, предупреди за възможни щети и вторични трусове.

Полицията и служители на аварийните служби в близост до епицентъра на земетресението заявиха, че няма данни за щети или пострадали от земетресението.

Епицентърът на земетресението е бил на по-малко от 10 км от мястото, където през октомври удариха две силни земетресения, убивайки седем души.

Предупреждения за цунами са малко вероятни заради дълбочината на труса. Филипините се намират в Тихоокеанския „огнен пръстен“, където вулканичната активност и земетресенията са често срещани.

