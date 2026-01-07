Снимка: iStock
Сеизмологичната агенция предупреди, че могат да се очакват щети и вторични трусове
Земетресение с магнитуд 6,7 по скалата на Рихтер разтърси южните острови на Филипините в сряда, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS).
Службата допълва, че земетресението е било на дълбочина 10 км, около 68 км източно от Бакулин, село до южния град Хинатуан в провинция Суригао дел Сур.
Strong offshore earthquake near Baganga, Davao Oriental, Mindanao, Philippines: preliminary M6.7, depth about 53 km, widely felt for up to a minute or more in Mati, Davao, General Santos and other Mindanao areas, but no immediate severe damage reports. #lindol #sismo pic.twitter.com/VXJAabYv9H— GeoTechWar (@geotechwar) January 7, 2026
Филипинската сеизмологична агенция Phivolcs, според която трусът е с магнитуд 6,4 и дълбочина 23 км, предупреди за възможни щети и вторични трусове.
Полицията и служители на аварийните служби в близост до епицентъра на земетресението заявиха, че няма данни за щети или пострадали от земетресението.
6.7 earthquake - 68 km E of Baculin, Philippines. Jan 7 3:03:01 UTC (9m ago, depth 10 km)https://t.co/zyn0MjqnId pic.twitter.com/51oGdPiqss— Earthquakes (@NewEarthquake) January 7, 2026
Епицентърът на земетресението е бил на по-малко от 10 км от мястото, където през октомври удариха две силни земетресения, убивайки седем души.
🚨 Terrifying moments on the road— Marx2.O (@Marx2PointO) January 7, 2026
Bikers in the Philippines panicked as a bridge shook hard during a 6.7 magnitude earthquake 😨#Philippines #earthquake pic.twitter.com/gJkH9Fytw9
Предупреждения за цунами са малко вероятни заради дълбочината на труса. Филипините се намират в Тихоокеанския „огнен пръстен“, където вулканичната активност и земетресенията са често срещани.Редактор: Цветина Петкова
