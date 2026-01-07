За пета поредна година платформата „Как се пише“ стартира кампанията си за избор на дума на годината. До 9 януари всеки желаещ може да предлага думи и изрази, белязали 2025 година, чрез коментари в социалните мрежи на инициативата – Facebook, Instagram и Threads.

"Процесът е изцяло отворен и демократичен, като се броят единствено написаните предложения, а не харесванията", обясни създателят на платформата и доктор по българска филология Павлина Върбанова в Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

След края на събирането на предложенията ще бъде изготвен списък от 30-те най-често споменавани думи и изрази. Жури ще подбере десет от тях, които ще бъдат включени във финална онлайн анкета. Окончателните резултати и ключовите думи за България през 2025 г. ще бъдат обявени на 19 януари. По думите на Върбанова журито се съобразява както с честотата на предложенията, така и с желанието да бъдат представени различни сфери от обществения живот – политика, култура, спорт и социални процеси.

Сред водещите предложения до момента изпъкват думи, свързани с въвеждането на еврото, протестите и бюджета, както и изрази, отразяващи активността на младото поколение. Не липсват и по-колоритни или хумористични предложения, както и думи, свързани със спортни успехи, включително волейбола.

Редактор: Ралица Атанасова