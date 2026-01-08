Остава в сила частичното бедствено положение в Крумовград и част от селата в общината след вчерашния порой, който нанесе значими материални щети в региона, а със съдействието на ръководството на ДПС, на място вече е изпратена тежка техника - машини, багери и камиони, които работят по разчистването на свлачищните маси и възстановяването на проходимостта.

Няколко ключови моста са отнесени от водната стихия, махали са без достъп до града. Разрушени са и пътища, по които се превозват ученици, стана ясно след огледите днес. Няма бедстващи хора. Вече е възстановено електричеството в града. Заради залетите помпени станции остават без вода над 20 населени места. Утре учениците се връщат в клас, след като днес беше неучебен ден за училищата и детските градини.

В общината в сряда беше обявено частично бедствено положение. Наводнени са мазета и учебни заведения, както и земи и стопански постройки. 24 населени места са без вода заради наводнени помпени станции. Стихията заля и пътища.

По данни за последното денонощие на места в региона са паднали над 120 литра дъжд на квадратен метър. „Кодът от оранжев се превърна в червен и по тази причина взехме решение да издадем заповед за обявяване на частично бедствено положение. Първо започна сутринта с един прекъснат мост при село Гривка и Зиморница, където 12 души останаха без връзка с община Крумовград”, заяви кметът Себихан Мехмед.

След отичането на водата ще започне оглед на материалните щети. „Тази нощ валежите отново бяха много интензивни. В момента не вали и обстановката бавно започва да се нормализира. Мостът, който беше пред заливане, вече има над метър и половина до прилив. Дерето беше почистено през лятото и не се стигна до по-сериозен катаклизъм. Ще бъдат взети мерки за възстановяване на тока в кв. „Дружба”. В Община Кирково няма затворени пътища и бедстващи хора”, заяви в ефира на „Здравей, България” Никола Чанев, областен управител на Крумовград.

Спасиха баща и син от Крумовград, блокирани с часове в река Арда

Частичното бедствено положение остава в сила на територията на община Крумовград, след като за по-малко от денонощие в района се изляха рекордни количества валежи. Само за осем часа са паднали 110 литра дъжд на квадратен метър, което доведе до разлив на реки, наводнени квартали и сериозно компрометирана пътна инфраструктура. Това съобщи в ефира на „Твоят ден“ кметът на общината Себихан Мехмед.

Най-тежка е била ситуацията през изминалото денонощие, когато река Крумовица е преляла и е заляла квартал „Дружба“ в Крумовград. „Вчера беше преляла дигата и целият квартал беше под вода. Улици в града също бяха наводнени“, обясни кметът.

В четвъртък сутрин обстановката е частично овладяна. Водата вече се е оттекла от квартала, като проблеми остават само в един от петте блока, където има вода в мазетата. През нощта квартал „Дружба“ е бил без електричество, като към момента токът е възстановен навсякъде, с изключение на един блок, където продължават аварийни дейности.

По-сериозен остава проблемът с водоснабдяването. Всички основни помпени станции в района са били залети. „Четири водоснабдителни системи бяха под вода. В три от тях токът вече е възстановен и помпите ще заработят“, уточни Себихан Мехмед. Очаква се водата в Крумовград да бъде пусната до обяд, като общината е в готовност да използва резервно захранване и потопяеми помпи.

Извън града най-сериозна е обстановката в селата Бук и Зиморница, и в махала "Лъжичник" .

В Зиморница водата вече се е оттекла и започва възстановяване на компрометиран мост, което ще осигури достъп до населеното място. „Ако спре да вали до края на деня, утре ще имаме достъп до Зиморница“, заяви кметът.

Много по-тежко е положението в Бук и Лъжичник, където: теренът е труднодостъпен, около 500 метра път са напълно отнесени, а на места са се образували изкопи с дълбочина до два метра. В няколко населени места има хора, откъснати заради разрушена инфраструктура – 14 души в Зиморница и жители на "Лъжичник".

„Държим постоянна връзка с кметовете. Имаме готовност чрез алтернативни маршрути от съседни общини да доставим храна и лекарства“, увери Себихан Мехмед.

Община Крумовград е осигурила: минерална вода, водоноска, която ще обслужва нуждаещите се райони, както и доставка на храни и медикаменти при необходимост. Болницата и домът за стари хора работят без затруднения. Въпреки тежката ситуация, няма пострадали или жертви.

„Имаше двама закъсали, но бяха изтеглени навреме. Най-важното е, че няма пострадали хора“, подчерта кметът.

В момента екипи на място извършват огледи на щетите, които тепърва ще бъдат остойностени.„Има новоизградени пътища, които са буквално унищожени от свлачища“, посочи Мехмед.

Кметът подчерта значението на съвместната работа между общините и държавата, като даде пример с предварително почистване на коритото на река Крумовица. „Ако не бяхме прочистили 400 метра нагоре и надолу по реката със съдействието на държавата, градът щеше да бъде изцяло залят“, заяви тя. По думите ѝ общината е изготвила и допълнителен проект за почистване на речните корита, който е предоставен на областния управител за кандидатстване за държавно финансиране.

След като помпената станция в Крумовград бе наводнена, към момента водоподаването е преустановено само в града. Системата обслужва още 5 населени места – селата Вранско, Полковник Желязово, Едрино, Овчари и Орех. Те се захранват от акумулираните в резервоарите водни обеми.

Наводнена е машинната зала на помпена станция Гулийка, която захранва селата Гулийка, Рогач, Каменка, Сливарка, Подрумче, Дъждовник и Пелин. До сутринта населените места са се захранвали с вода от акумулираните в резервоарите водни обеми. Пускането на помпите ще стартира след като се оттече водата и се изсушат контакторите.

Поради обилното количество вода, към момента екипите нямат достъп до помпената станция в с. Морянци, която захранва само населеното място. Без достъп до постоянно водоподаване са селата Звездел, Пазарци, Ауста и Джелепско в община Момчилград, които се захранват от помпена станция ВС Висока Кула. Останалите населените места, които снабдява съоръжението – селата Карамфил, Синделци, Чайка в община Момчилград и селата Горна кула, Златолист, Бараци и Ковил в община Крумовград, се захранват с вода от акумулираните в резервоарите водни обеми. Екипи на ВиК и EVN продължават да извършват мониторинг на съоръженията.

Вече е пуснато временно водоснабдяване от друг местен източник за с. Шумнатица, община Кирково, като водата не достига само до няколко от къщите. В ход е подмяна на 400 м водопровод ф 90 мм.

Възстановено е нормалното водоподаване в районите Ивайловград и Стамболово в област Хасково, където също имаше прекъсване. Нарушения във водоподаването все още има в селата Тополово, Ръженово, Долно Съдиево, Долни Главанак и Златоустово.

ВиК екипите продължават своята работа с всички необходими мерки по възстановяване и обезопасяване на съоръженията на водоснабдителната инфраструктура.

Продължава извършването на огледи и работата на терен по републиканската пътна мрежа в област Кърджали, където през целия вчерашен ден се почистваха срутени, свлечени и изнесени на пътната настилка земни маси и се почистваха запълнени окопи.

В пътни участъци от първокласния път между гр. Кърджали и сп. Джебел и от второкласния път от сп. Джебел до гр. Момчилград са констатирани повреди по асфалтовото покритие. Пукнатини и видимо вдлъбване по настилката са констатирани при мостовото съоръжение на км 44+222 на път III-508 „(Кърджали - Маказа) - Джебел - Рогозче - Фотиново - Домище – Подкова“, за което има съмнение за поддал 3-ти стълб. С цел осигуряване на безопасност се предвижда движението на тежкотоварни автомобили по него да бъде ограничено или съоръжението да бъде изцяло затворено.

Повсевместно разрушено асфалтово покритие и пътни банкети има по път III-592 „(Момчилград-Крумовград) - Подкова - Кукуряк - Токачка – Крумовград“. По трасето са констатирани също паднал скален къс с големина над 1 м3, запушен вток на водосток и разрушени челни стени от каменна зидария на вток и отток на водосток.

Повторен оглед на републиканските пътища ще бъде направен след оттичане на високите води.