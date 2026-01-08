-
В село Кошарица спазват обичая „къпане на зетьове” на Ивановден
-
Обявиха бедствено положение в части от община Крумовград (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Проверка на NOVA: Как се възприема еврото в малките населени места
-
Отново препълнени контейнери за боклук в няколко района на столицата
-
Продължават проверките за необосновано повишение на цените
-
Еврото през погледа на село Левка
Вчера беше обявено частично бедствено положение
Неучебен ден е обявен на територията на община Крумовград. Причината са продължаващите интензивни валежи, които нанесоха значителни щети върху пътната и водоснабдителната инфраструктура.
В община Крумовград вчера беше обявено частично бедствено положение. Наводнени са мазета и учебни заведения, както и земи и стопански постройки. 24 населени места са без вода заради наводнени помпени станции. Стихията заля и пътища.
Спасиха баща и син от Крумовград, блокирани с часове в река Арда
По данни за последното денонощие на места в региона са паднали над 120 литра дъжд на квадратен метър.
И днес обилните валежи както в община Крумовград, така и в Кирково продължават.
Последвайте ни