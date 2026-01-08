Неучебен ден е обявен на територията на община Крумовград. Причината са продължаващите интензивни валежи, които нанесоха значителни щети върху пътната и водоснабдителната инфраструктура.

В община Крумовград вчера беше обявено частично бедствено положение. Наводнени са мазета и учебни заведения, както и земи и стопански постройки. 24 населени места са без вода заради наводнени помпени станции. Стихията заля и пътища.

Спасиха баща и син от Крумовград, блокирани с часове в река Арда



По данни за последното денонощие на места в региона са паднали над 120 литра дъжд на квадратен метър.



И днес обилните валежи както в община Крумовград, така и в Кирково продължават.

Редактор: Ина Григорова