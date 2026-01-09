Дженифър Лорънс призна, че не планира да отглежда повече кучета, след като преживяла неприятен инцидент със сина си Сай, пише People.

В сряда след прожекция на новия ѝ филм Die My Love в културния център 92nd Street Y в Ню Йорк, 35-годишната актриса разкри, че още преди да стане майка е обмисляла да даде кучето си Принцеса Пипи Дългото чорапче, което осинови през 2017 г., на своите родители.

Лорънс, която има двама синове от съпруга си Кук Марони сподели по време на разговора, че след като станала майка, кучетата започнали да ѝ изглеждат плашещи.

„Все едно вече не ги разпознавам — възприемам ги като заплаха“, каза актрисата.

Тя разкри, че едно куче е ухапало сина ѝ, което напълно е променило отношението ѝ към тези животни. По думите ѝ преживяването е било толкова силно, че е предизвикало крайна емоционална реакция, макар и изразена с хипербола и черен хумор.

В резултат Лорънс заяви, че вече категорично се определя като „човек на котките“. Тя похвали котарака си Фред, описвайки го като "изключително забавен и с особен характер".

„Котките са много неразбрани. Те са нахални, но точно това ги прави толкова смешни. Хората, които не ги харесват, просто не схващат хумора им“, обясни тя. По думите ѝ Фред често влиза в стаята, докато тя и съпругът ѝ гледат телевизия, и винаги създава впечатлението, че присъствието му е „чиста случайност“.

