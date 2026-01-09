Президентът на САЩ Доналд Тръмп посочи, че лидерката на опозицията във Венецуела Мария Корина Мачадо ще пристигне във Вашингтон следващата седмица, съобщи "Ройтерс".

По време на интервю за "Фокс нюз" Тръмп бе попитан дали планира да се срещне с Мачадо след ударите на САЩ срещу Венецуела, които доведоха до залавянето на президента Николас Мадуро.

Мачадо: Венецуела разчита на Тръмп за освобождението от режима на Мадуро

"Ами, разбирам, че тя идва следващата седмица и с нетърпение очаквам да я поздравя", отговори Тръмп.

Редактор: Станимира Шикова