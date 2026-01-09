В часовете преди обяд в петък над източните покрайнини на София се образува облак, наподобяващ летяща чиния. За този тип атмосферни явления хората често казват, че са като дошли от чужда планета.

Всъщност, наблюдаваме лещовиден облак, който в общия случай показва мощните течения на голяма височина. Необходимо е и някакво орографско образувание като планина, с което ветровете да оформят облака по този специфичен начин.

Очаква се още сняг през почивните дни

В петък ветровете от запад-северозапад на по-голяма надморска височина в планинския пояс са от бурни до ураганни, което позволява развитието на лещовидни системи.