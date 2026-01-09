Снимка: iStock
Екипажът ще се върне на Земята по-рано
НАСА съкращава мисията на борда на Международната космическа станция след медицински проблем на астронавт, съобщи "Асошиейтед прес". Космическата агенция поясни, че четиричленният екипаж от САЩ, Япония и Русия ще се върне на Земята по-рано от планираното.
От там не разкриха самоличността на астронавта или естеството на здравословния проблем, позовавайки се на правото на пациента на личен живот. Членът на екипажа вече е в стабилно състояние.
НАСА обмисля предсрочно завръщане на екипажа от Международната космическа станция
В момента седем астронавти живеят и работят на борда на Космическата станция. Последният екипаж пристигна през август.Редактор: Габриела Павлова
