НАСА съкращава мисията на борда на Международната космическа станция след медицински проблем на астронавт, съобщи "Асошиейтед прес". Космическата агенция поясни, че четиричленният екипаж от САЩ, Япония и Русия ще се върне на Земята по-рано от планираното.

От там не разкриха самоличността на астронавта или естеството на здравословния проблем, позовавайки се на правото на пациента на личен живот. Членът на екипажа вече е в стабилно състояние.

В момента седем астронавти живеят и работят на борда на Космическата станция. Последният екипаж пристигна през август.

Редактор: Габриела Павлова