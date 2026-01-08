НАСА обмисля необичайно по-ранно завръщане на екипажа от Международната космическа станция. Причината е медицински проблем, засягащ един от астронавтите. Не се уточнява от какво естество е здравословният проблем, но планираната за четвъртък космическа разходка е отменена.

Говорителка на НАСА заяви, че астронавтът, чиято самоличност не се разкрива, е в стабилно състояние в орбиталната лаборатория. „Безопасното провеждане на нашите мисии е наш най-голям приоритет и активно оценяваме всички възможности, включително за по-ранно приключване на мисията на Crew-11“, обяви говорителката в сряда вечерта.

Астронавтите обикновено прекарват на МКС от шест до осем месеца. През това време те имат достъп до основно медицинско оборудване и лекарства за някои видове спешни случаи.

Международната космическа станция отбелязва 25 години непрекъснато човешко присъствие в орбита



Четтиричленният екипаж Crew-11 включва американските астронавти Зена Кардман и Майк Финк, японеца Кимия Юи и руснака Олег Платонов. Те са на космическата станция от август 2025-а и трябваше да се завърнат през май тази година. Финк, назначен за командир на станцията, и Кардман, бордови инженер, трябваше да проведат 6,5-часова космическа разходка в четвъртък, за да инсталират оборудване извън станцията.

Астронавтите от НАСА пазят в тайна медицинските ситуации на МКС и рядко говорят публично за своето здравословно състояние. Космическите разходки са трудни и рисковани мисии, които изискват месеци на тренировки. Те включват обемисти космически костюми и внимателно координирани инструкции, докато са привързани към МКС.