Вече 25 години хора живеят извън планетата без нито миг прекъсване. Международната космическа станция отбеляза този уикенд четвърт век непрекъснато обитаване, като може да се похвали със списък от близо 300 гости - основно професионални астронавти, но понякога и космически туристи и филмови режисьори. Първите постоянни жители отвориха люка на 2 ноември 2000 г.

НАСА разчита частните компании да изстрелят свои собствени орбитални станции с още по-голяма и по-разнообразна клиентела.

♦ Първите астронавти на космическата станция

Бил Шепърд от НАСА и руснаците Сергей Крикальов и Юрий Гидзенко излетяха с руска ракета „Союз“ от Казахстан на 31 октомври 2000 г. Те достигнаха тъмната, влажна, тристайна станция два дни по-късно и прекараха почти пет месеца на борда, превръщайки мястото не само във функционално, но и в уютно.

🔆 20 years ago, the 1st @Space_Station crew turned on the lights.



During their 4-month mission, Bill Shepherd of @NASA_Astronauts & cosmonauts Sergei Krikalev and Yuri Gidzenko activated systems & worked with visiting crews on assembly: https://t.co/kLw2MQFtJy#SpaceStation20th pic.twitter.com/RlzHaEGGXr — NASA (@NASA) November 2, 2020

Шепърд, бивш командос от военноморските сили на САЩ, който се пенсионира през 2002 г., работи в консултативен комитет за станцията заедно с Крикальов, който днес е висш руски космически служител.

Докато отношенията между САЩ и Русия на държавно ниво са „доста лоши“, „между хората, а дори и между космическите агенции, те всъщност са много добри“, казва Шепърд пред "Асошиейтед прес".

♦ 290 посетители и броят расте

По данни на НАСА 290 души от 26 държави са посещавали космическата станция. В момента горе се намират седем души, представляващи САЩ, Русия и Япония. Повечето посетители са летели благодарение на страните, от които са.

Първият, който плати от собствения си джоб - бизнесменът от Калифорния Денис Тито, излетя с руснаците през 2001 г., въпреки възраженията на НАСА. Русия продължава да превозва частни клиенти, включително руски филмов екип през 2021 г.

Днес НАСА приема космическия туризъм и кани частни екипажи за двуседмични престои. Преди няколко месеца на станцията гостуваха първите от десетилетия астронавти от Индия, Полша и Унгария, придружени от първата жена командир на станцията Пеги Уитсън . „Космосът обединява хората“, отбелязва тя.

.@NASA, @Axiom_Space, and @SpaceX are reviewing launch opportunities no earlier than Thursday, June 19, for the fourth private astronaut mission to the International Space Station, Axiom Mission 4. https://t.co/9nKB4BC7Ys — International Space Station (@Space_Station) June 14, 2025

♦ Близки до инцидент ситуации на борда на космическата станция

Операциите може да изглеждат лесни и рутинни, докато астронавтите идват и си отиват, но няма нищо рутинно в тях, казва бившият администратор на НАСА Джим Брайдънстайн по време на скорошно изказване.

Сред по-сериозните случаи са почти удавяне на астронавт по време на излизане в открития Космос; скачване, което изпрати станцията в неконтролируемо завъртане; упорити пукнатини и въздушни течове; непрекъснато нарастващата заплаха от космически боклук.

Шепърд е изненадан, че станцията все още функционира толкова добре. „Фактът, че много от системите работят повече от два пъти над проектираните си срокове, е доста забележителен“, казва той.

♦ Щрихи от дома

Животът на космическата станция значително се е подобрил от времето, когато Шепърд и екипажът му са издържали трудностите. „Сега е като четиризвезден хотел“, казва той. „Не можеш да искаш по-добри условия поне в Космоса", добавя бившият командос от военноморските сили на САЩ.

Сега, с размерите на футболно игрище и с множество лаборатории, станцията разполага с интернет телефон за лични разговори на астронавтите и остъклен купол с гледка към Земята. Канадският астронавт и китарист Крис Хадфийлд стана известен с изпълненията си на „Space Oddity“ на Дейвид Боуи и други песни от тази обзорна точка преди повече от десетилетие.

Експерименталните оранжерии също добавят цвят и настроение, като дават реколта от люти чушки и цинии. Дори еспресо машина получи кратък пробен период, както и фурна за печене на бисквити. Все още обаче на борда няма душ или пералня - само бани с гъба, а мръсните дрехи се изхвърлят, вместо да се перат.

♦ Възходи и падения в живота на станцията

Астронавти са сключвали брак и са посрещали новородени деца, докато служат на космическата станция. Един от новите космически бащи - Майк Финке, е отново там, повече от 20 години, след като се обади от орбита в родилната зала, където съпругата му раждаше.

Обитателите на станцията са се сблъсквали и с тежки моменти. Майката на един астронавт беше убита при автомобилна катастрофа през 2007 г. През 2011-а пък Скот Кели беше по средата на петмесечния си престой, когато неговата роднина – конгресмен Габриел Гифърдс, беше простреляна в главата и оцеля.

Други са били принудени да се справят със забавени завръщания. Най-скорошният случай е с астронавтите Бъч Уилмор и Суни Уилямс . Техният планиран едноседмичен изпитателен полет с новата капсула Starliner на Boeing се превърна в престой на станцията от повече от девет месеца, като НАСА премина към SpaceX за полета им обратно.

Снимка: Getty Images

♦ Наука в условията на нулева гравитация

Хиляди експерименти са проведени на борда, много от тях са върху самите астронавти. Медицинските тестове придобиха още по-голяма спешност преди няколко години, когато един астронавт откри кръвен съсирек в една от вените си. Лекари ръководеха лечението от разстояние, докато пациентът се завърне безопасно у дома.

НАСА започна и изследване върху еднояйчни близнаци с братята Кели . Скот Кели участва в първата едногодишна експедиция на агенцията през 2015 и 2016 г., като тялото му беше сравнявано с това на неговия идентичен брат Марк, който остана на Земята.

Astronauts Mark Kelly (Left) and Scott Kelly were examined as twins to see if their bodies reacted differently after returning from space. Years later we have learned it affected Mark's ability to practice common sense and he has unfortunately become a Democrat Senator. pic.twitter.com/ETPB7qiAIe — American Spirit 🇺🇸 🦅 (@AmericanMeDos) March 18, 2025

Марк Кели допринесе и за астрономията, ръководейки мисия на совалката за доставяне и инсталиране на детектор за космически частици.

♦ SpaceX ще се заеме с извеждането на станцията от орбита

НАСА плаща на SpaceX почти 1 млрд. долара, за да изведе космическата станция от орбита в началото на 2031 г. Компанията ще изстреля специален високоустойчив модул, който ще се скачи със станцията и ще я насочи към огнено повторно навлизане в атмосферата над Тихия океан.

Преди това да се случи, Axiom Space ще отдели модула, който планира да изпрати към станцията. Той ще се превърне в ядро на собствената орбитална станция на Axiom. Други компании също разработват собствени концепции.

Американската космическа агенция иска да избегне пауза между Международната космическа станция и нейните наследници, за да запази постоянното американско присъствие в орбита.

Редактор: Цветина Петрова