Министър-председателят на Италия Джорджа Мелони каза, че е съгласна с мнението на френския президент Еманюел Макрон, че е необходимо ЕС да преговаря директно с Русия, ако усилията на САЩ да посредничи за мир в Украйна не доведат до сключване на споразумение.

"В този случай мисля, че Макрон е прав. Време е ЕС да говори с Русия. Ако Европа реши да преговаря само с една от двете страни, се опасявам, че приносът ѝ ще бъде ограничен", заяви Мелони.

"Въпросът е кой трябва да води преговорите. Ако допуснем грешката да възобновим разговори с Русия и действаме некоординирано, ще направим услуга на Путин. А последното, което искам в живота си, е да правя услуга на Путин", коментира още италианският премиер. И добави, че подкрепя назначаването на специален пратеник на ЕС за Украйна.

Мелони отрече винаги да е подкрепяла президента на САЩ Доналд Тръмп безусловно. "Не съм съгласна с Тръмп по много въпроси. Смятам, например, че международното право трябва да се защитава и, когато правилата се нарушават, всички ние сме много по-уязвими", категорична бе Мелони.

Що се отнася до ЕС и НАТО, тя коментира: "Търся възходи, не спадове, в отношенията с нашите съюзници".

