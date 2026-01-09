Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън навърши 44 години в петък и като получи множество поздравления в социалните мрежи, включително от членовете на британското кралско семейство, пише People.

Крал Чарлз Трети и кралица Камила поведоха поздравите с публикация в официалния Instagram профил на кралското семейство. „Честит рожден ден на принцесата на Уелс“, написаха те към снимка на усмихнатата Кейт, придружена с емоджи на торта.

В същия ден принцесата сподели лично видео в Instagram, посветено на възстановяването и връзката с природата. Клипът, озаглавен „Зима“, е четвъртата и последна част от нейната поредица „Майката природа“, стартирала през 2025 г. Във видеото Кейт се разхожда сред зимен пейзаж, спира край поток и говори с личен глас зад кадър за процеса на изцеление и вътрешно възстановяване.

Ден преди рождения ѝ ден принцът и принцесата на Уелс подновиха официалните си ангажименти за 2026 г. с посещение в лондонската болница „Чаринг Крос“. Там те се срещнаха с медицинския персонал и доброволци, за да им благодарят за работата им, особено в натоварените зимни месеци.

Принц Уилям и Кейт са родители на три деца – принц Джордж на 12 години, принцеса Шарлот на 10 и принц Луи на 7. Семейството се появи заедно и по време на традиционната коледна служба на кралското семейство в Сандрингам.

По повод рождения ден бившият кралски иконом Грант Харолд коментира, че в кралското семейство често се подаряват както символични и закачливи подаръци, така и по-ценни вещи. Според него принц Уилям може да избере бижу, предмет за дома или комбинация от двете. Крал Чарлз и кралица Камила вероятно ще поднесат съвместен подарък, който може да има сантиментална стойност или да е свързан с кралската колекция.

Изминалата година беше особено значима за семейството на Уелс. През януари 2025 г. принцеса Кейт обяви, че е в ремисия, след като през 2024 г. премина лечение от онкологично заболяване. Тя съобщи за диагнозата си през март 2024 г., след планова коремна операция, и временно ограничи публичните си изяви. През септември същата година обяви, че е завършила курса си на химиотерапия.

След завръщането си към по-редовен график Кейт открито говори за трудностите след лечението и адаптацията към „новото нормално“. По време на посещение в градината за благосъстояние към болницата в Колчестър тя подчерта, че периодът след терапията често е по-тежък от очакваното.

„Лечението приключва и си мислиш, че можеш просто да продължиш напред, но истината е, че този етап е изключително труден. Нужно е време, за да намериш новия си ритъм“, сподели принцесата на Уелс.

Редактор: Ралица Атанасова