Над 20 тежки катастрофи са регистрирани през последното денонощие
След обилните снеговалежи от изминалия ден, ситуацията за шофьорите в страната остава сложна. Метеоролозите предупреждават, че се задава нова порция сняг и студ, а за утре в половината страна е в сила оранжев код за валежи от дъжд, сняг и образуване на опасни поледици.
Пътните експерти алармират за риск от поява на „черен лед” и загуба на сцепление, особено в усойните места. Статистиката за изминалото денонощие е категорична – в страната са настъпили повече от 20 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са загинали двама души, а 26 са ранени.
Какво представлява черният лед на пътя?
►Проверката на републиканската мрежа
АМ „Тракия” е изцяло почистена. Предизвикателство за водачите обаче остават зоните за почивка и паркингите край пътя. Повечето от тях не са почистени, което създава предпоставки за поднасяне на автомобилите и загуба на контрол при отбиване за престой.
►Подготовката на шофьорите
Водачите, тръгнали на дълъг път, споделят, че ледът е основното им притеснение, но мнозина са подготвени за зимните условия.
„Зимни гуми, вериги в колата, кабели, ако трябва да се подаде ток, зимна течност за чистачки”, изброява Даниел, един от проверените шофьори. Други водачи подчертават, че независимо от състоянието на асфалта, най-важното е спазването на дистанция от 50-100 метра, за да се гарантира безопасността.
►Контрол и превенция
От Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) уверяват, че следят ситуацията постоянно.
„Следим чрез камерите на Пътната агенция състоянието на пътната настилка в реално време във всички точки, за да наблюдаваме доколко пътят е почистен”, заяви инж. Мирослав Ценов от Ситуационния център на АПИ.
