Синът на бившия президент на Венецуела Николас Мадуро заяви, че баща му се намира „в добро състояние“ в Съединените щати, където е задържан и предстои да бъде съден по обвинения в наркотрафик и други тежки престъпления. Думите бяха цитирани в видео, разпространено от представител на управляващата партия в събота.

Николас Мадуро, който беше заловен от американски сили в началото на месеца по време на военна операция в Каракас, както и неговата съпруга Силия Флореc, бяха прехвърлени в федерален затвор в Ню Йорк. Там те очакват започването на съдебния си процес.

📹🇪🇸Desde Galicia, España, miles de personas marchan en solidaridad con el pueblo de Venezuela y el presidente Nicolás Maduro y en rechazo a la agresión militar perpetrada por EEUU.



🗣️"Maduro, libre ya. No a la guerra", gritan los manifestantes. pic.twitter.com/LSiU4jk1Kp — Agencia Venezuela News (@AgenciaVNews) January 10, 2026

Според сина му, адвокатите съобщили, че Мадуро е силен и в добро здраве, като той е помолил близките си да не се тревожат. „Ние сме добре, ние сме бойци“, каза синът.

Междувременно стотици привърженици на „чавизма“ излязоха на улиците на Каракас, настоявайки за освобождаването и връщането на бившия президент в родината му, носейки негови изображения и плакати в негова подкрепа.

В отговор на засилената нестабилност, Държавният департамент на САЩ призова американските граждани в Венецуела да напуснат страната „незабавно“, посочвайки нарастващи рискове за сигурността, включително появата на въоръжени групи и проверки на автомобили в търсене на подкрепа за САЩ.

Редактор: Цветина Петкова