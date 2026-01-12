Група европейски държави, водени от Великобритания и Германия, обсъждат планове за увеличаване на военното си присъствие в Гренландия, с цел да демонстрират на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Европа подхожда сериозно към сигурността в Арктика. Това съобщи агенция „Блумбърг Нюз“ в неделя.

Според информацията Германия възнамерява да предложи създаването на съвместна мисия на НАТО за защита на арктическия регион. Данните се основават на информация от източници, запознати с обсъжданите планове.

Изявленията идват на фона на коментар на Тръмп от петък, в който той заяви, че САЩ трябва да „притежават“ Гренландия, за да предотвратят евентуално бъдещо присъствие на Русия или Китай на острова. Американският президент нееднократно е заявявал, че руски и китайски кораби оперират в близост до Гренландия – твърдения, които бяха отхвърлени от скандинавските държави.

Редактор: Дарина Методиева