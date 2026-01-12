Снимка: АП
Все още няма допълнителна информация за темата на разговора
Папа Лъв XIV се срещна с венецуелския опозиционен лидер и лауреат на Нобеловата награда за мир през 2025 г. Мария Корина Мачадо, съобщи Ватиканът.
Все още няма допълнителна информация за срещата, която е част от днешната програма на папата.
Мария Корина Мачадо планира да се върне във Венецуела възможно най-скоро
Понтификът, който е първият папа, роден в САЩ, призова за гарантирането на независимостта на Венецуела след залавянето на Николас Мадуро по заповед на американския президент Доналд Тръмп, напомня "Ройтерс".Редактор: Цветина Петрова
Източник: Николай Джамбазов, БТА
