Папа Лъв XIV се срещна с венецуелския опозиционен лидер и лауреат на Нобеловата награда за мир през 2025 г. Мария Корина Мачадо, съобщи Ватиканът.

Все още няма допълнителна информация за срещата, която е част от днешната програма на папата.

Мария Корина Мачадо планира да се върне във Венецуела възможно най-скоро

Понтификът, който е първият папа, роден в САЩ, призова за гарантирането на независимостта на Венецуела след залавянето на Николас Мадуро по заповед на американския президент Доналд Тръмп, напомня "Ройтерс".

