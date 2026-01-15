Съдебната битка около наследството на Майкъл Джаксън продължава, като последната стъпка включва искане от страна на изпълнителите на завещанието за възстановяване на 115 000 долара за разходи и адвокатски хонорари, предава People.

Адвокатите на изпълнителите Джон Макклейн и Джон Бранка подадоха документи в съд в Лос Анджелис на 9 януари, като подробно описаха всички такси и разходи, свързани с времето, което са отделили за проучване и отговор на молба от дъщерята на изпълнителя - Пери Джаксън, една от бенефициентите на наследството му.

Според документите, адвокатите искат 93 924 долара хонорари и 1 238 долара разходи само във връзка с подаването на т.нар. анти-SLAPP молба, която беше подадена миналата година и уважена през ноември, както и други разходи, свързани с възстановяване на средства.

Анти-SLAPP молбата доведе до отхвърляне на обвиненията, които Пери Джаксън е представила в нейна молба от юли. Целта на последното подаване на 9 януари е съдът да определи размера на възстановяването на разходите и хонорарите, тъй като изпълнителите имат право на компенсация за спечеленото дело.

Представител на Пери Джаксън обаче определи искането като опит на изпълнителите да приберат повече пари за себе си. „Пери Джаксън от месеци се опитва да изясни несъответствията и финансовите нередности в управлението на наследството на баща си. Не е изненадващо, че изпълнителите и техните адвокати използват всички средства, за да вземат още пари от семейството и да ги насочат към себе си. Пери остава непреклонна и ще продължи да се бори за прозрачност, отчетност и справедливост за семейството си“, се казва в изявлението.

Пери е бенефициент заедно със своите братя Принс, 28 г., и Биги, 23 г. През ноември тя подаде ново съдебно заявление, твърдейки, че Бранка и Макклейн са злоупотребили с ролята си на изпълнители на наследството, за да трупат финансови облаги. Пери твърди, че само през 2021 г. те са взели над 10 милиона долара компенсации, което било „повече от двойно на сумата, разпределена на който и да е друг бенефициент от семейното разпределение“.

От своя страна, изпълнителите подадоха молба през октомври, твърдейки, че Пери е получила около 65 милиона долара ползи от наследството.

При смъртта си през 2009 г. Майкъл Джаксън е бил с над 500 милиона долара дългове, а според изпълнителите те са успели да превърнат наследството в „сила в музикалната индустрия“.

Редактор: Ралица Атанасова