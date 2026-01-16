Снеговалежите в Североизточна България вече започнаха, а в района на Варна и южно от морската ни столица вали дъжд. За петък има предупреждение за поледици в североизточните райони.

Количествата валежи няма да са съществени. В Северна България ще се образува снежна покривка, която няма да създава затруднения, с изключение на планините и проходите. Там ветровете ще бъдат силни и през следващите дни. Облачността също ще е значителна.

⇒ В неделя и в началото на следващата седмица – понеделник и вторник, се очаква понижение на температурите. Минималните ще бъдат около и под минус 10 градуса в Североизточна България. По-меко ще е времето в Южна България. Максималните температури в по-голямата част на страната ще бъдат отрицателни – около минус 3.

От понеделник се очаква разкъсване на облачността.

⇒ От средата на следващата седмица времето ще е по-меко. Максималните температури ще бъдат малко над нулата. Североизточният вятър ще спре.

⇒ В последната седмица на януари се очакват отрицателни температурни аномалии, ще бъде по-студено от обичайното. Вероятно ще има и валежи от сняг.

⇒ За февруари изгледите са да бъде студен и със снеговалежи.

Прогнозата за времето представи синоптикът от НИХМ Анастасия Кирилова в ефира на предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS.

Редактор: Цветина Петрова