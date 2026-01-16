Синът на последния ирански шах Реза Пахлави призова международната общност да засили политическия, икономическия и военния натиск върху иранското правителство с цел подкрепа на протестиращите и сваляне на властта в Техеран, предаде "Ройтерс".

Пахлави, който живее в изгнание в САЩ и е фигура в иранската опозиция, заяви на пресконференция във Вашингтон, че е получил сигнали за лоялност от "голяма част" от иранската армия и силите за сигурност. По думите му това го поставя в уникална позиция да съдейства за осигуряване на стабилен преход в Иран.

Пахлави е сред най-разпознаваемите гласове на иранската опозиция в чужбина. 65-годишният опозиционер се стреми да играе роля в бъдещото управление на страната, отбелязва "Ройтерс". По-рано тази седмица обаче президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази съмнения относно способността на Пахлави да мобилизира широка подкрепа вътре в Иран.

"Иранският народ предприема решителни действия на място. Сега е моментът международната общност да застане изцяло зад него", заяви Пахлави.

Бащата на Реза Пахлави беше свален от власт по време на Ислямската революция през 1979 г.

Иранската опозиция остава дълбоко раздробена на различни групи и идеологически течения, включително монархисти, подкрепящи Пахлави. Според анализатори обаче подкрепата за него има ограничено и слабо организирано присъствие в самата Ислямска република, отбелязва още Ройтерс.

Редактор: Емил Йорданов