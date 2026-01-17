Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (17.01.2026 - обедна) Начало България Прогноза за времето (17.01.2026 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (17.01.2026 - обедна) Прогноза за времето (17.01.2026 - обедна) 17 януари 2026 12:54 Започва поредица от ледени дни Прогноза за времето (16.01.2026 - обедна) Студ и температурни аномалии до края на януари Снеговалежи в Североизточна България в петък Прогноза за времето (16.01.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (15.01.2026 - обедна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Ивайла Маринова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Пети ден без вода в Асеновград: Частично бедствено положение заради тежка авария Президентски секретар публикува клип с граждани, които искат да гласуват за Радев Тежка катастрофа в Ловешко, загинаха баща и дъщеря Есил Дюран за 25-те години на сцена, капана на алгоритмите и „Златната игла“ Пламен Русев: Доверието е капиталът на бъдещето Георги Бърдаров: Животът е най-неповторимото и най-голямото чудо Илия Лингорски: Преходът към еврото у нас ще служи като пример за други държави „Евроверсии“ в Северозапада: Как малките магазини се справят с новата валута Проф. Радка Аргирова: Този нов вариант на грипа води до много бързо развиващи се пневмонии „Темата на NOVA” в аванс: Деца раждат деца „Нищо лично“: Стойко Сакалиев – от футболния терен до директорския кабинет „Сурва“ 2026 започна: 100-годишни традиции и магията на маските завладяха Перник Законодателни пречки спират почистването на река Стряма, въпреки държавната помощ По-високи тол такси и трафик край Кресна не спират българите към Гърция Дигитална карта показва къде тротоарите в София са труднопроходими Сардински сурвакари в Перник: Ритуали за дъжд, маски с кози рога и звънци с кости от овца Отбелязваме Антоновден Започва поредица от ледени дни Отвориха Прохода на Републиката, след като изтеглиха закъсалия тир (СНИМКИ) Две катастрофи с тирове временно блокираха международния път за "Дунав мост 2" (СНИМКИ) Перник посреща Европа с огън, звук и светлина на фестивала „Сурва“ (СНИМКИ) „Предизвиквам те”: Китодар Тодоров за доверието и негативните персонажи на сцената Училището като фактор за стрес: Нужни ли са часове по психично здраве Експерти: Липсата на съдържателен политически дебат подкопава доверието в изборите Шанс за живот: Лекари направиха рядка операция на жена с тумор на кръвоносните съдове Скрити рискове у дома: Зарядните устройства и правилната реакция при пожар НАП и КЗП засилват проверките във Варна Кои са възможните кандидати за служебен премиер БНБ: Обмяната на левове в евро върви нормално – над 4,3 млрд. евро вече са в обращение Обраха инкасо автомобил в Ихтиман (ВИДЕО) Удължават с половин година спирането на метрото между „Сливница“ и „Обеля“ Пламен Абровски: Таван на цените не може да се въведе от днес за утре Тежка катастрофа край Велико Търново взе две жертви (СНИМКИ) Проф. Константинов: Промени в Изборния кодекс в последния момент опорочават изборите България отбелязва ново най-ниско ниво на откази за визи за САЩ Доживотен затвор за убиеца от парк „Свети Георги” в Добрич Бойко Борисов: Новата цел на ГЕРБ е модернизацията на страната Повдигнаха обвинение на сина на Атанас Бобоков На първо четене: Правната комисия прие законопроекта за закриване на КПК Разследват два случая на плащания от клиенти с фалшиви евробанкноти в Казанлък БДЖ с допълнителни места за посетителите на фестивала „Сурва” "Телеграфно подкастът": Как се залавят 740 кг марихуана и как се извършва наркотрафикът на Балканите Зов за помощ: Баща на три деца се нуждае от средства за борба с рака РЗИ - София състави акт на Васил Терзиев заради кризата с боклука 45 граждански и младежки проекта финансира осмото издание на „Ти и Lidl“ Обявиха частично бедствено положение в Асеновград заради спукан водопровод Проф. Радостина Александрова: Пикът на грипа се очаква в края на януари Любослав Костов: 5% увеличение на заплатите не стига до никъде ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА