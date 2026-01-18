За мен е чест и огромна отговорност, че бях номиниран да поема роля в Съвета за мир и като Върховен представител за Газа, работейки тясно с невероятния Али Шаат, и неговия силен екип от Националната комисия за администриране на Газа (НКАГ). Тяхното сформиране е ключов елемент от това, което е необходимо, за да донесем мир в изстрадалата ивица.

Това написа в профила си във Facebook Николай Младенов след като бе избран за върховен представител за Газа.

