Сметната палата е дала рекорден брой препоръки през 2025 г. за подобряване на дейността на одитираните обекти – общо 901, показват данните на институцията. За сравнение - през 2024 г. препоръките са били 573, а през 2023 г. – 611.

Основните причини за ръста са: установени повече несъответствия с правната рамка, необходимост от актуализиране на нормативни документи и нужда от по-ефективни управленски решения.

Сметната палата е приела общо 360 одитни доклада за изминалата година

Изцяло изпълнени са 67% от препоръките – 604. Частично са изпълнени 101, в процес на изпълнение са 61, а 116 не са изпълнени. Още 15 са отпаднали заради законодателни промени. През годината са извършени 73 проверки за проследяване на изпълнението.

Над половината от препоръките – 506, са отправени към кметове и общински съвети, а останалите 395 – към министри, ръководители на агенции, други държавни органи и висши училища.

Най-голям дял от препоръките – 72%, са дадени при одити за съответствие на финансовото управление, включително за спазване на законодателството, обществени поръчки и системи за финансов контрол.

За неизпълнените или частично изпълнените препоръки Сметната палата уведомява Народното събрание, Министерския съвет или съответните общински съвети и предприема последващи проверки до окончателното им изпълнение.

