Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (19.01.2026 - обедна) Начало България Прогноза за времето (19.01.2026 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (19.01.2026 - обедна) Прогноза за времето (19.01.2026 - обедна) 19 януари 2026 12:43 | Обновена 12:43 Прогноза за времето (19.01.2026 - сутрешна) Седмицата започва с ледено време. Къде е най-студено днес Прогноза за времето (18.01.2026 - обедна) Леден вятър и студ в неделя Прогноза за времето (17.01.2026 - обедна) Започва поредица от ледени дни Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Ралица Атанасова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Евростат: Годишната инфлация в еврозоната е спаднала под 2% през декември Кои области са на прага на грипна епидемия Нов туристически гаранционен фонд предлага защита на клиентите при фалит на туроператор Николай Вълканов: Законопроектът за тавана на цените противоречи на европейското законодателство Доц. Милен Любенов: Тази седмица ще стане ясно ще участва ли Радев на предстоящите избори Реформа във втория пенсионен стълб: Парите ни тръгват по три пътя Заловиха близо 700 кг марихуана в тир, идващ от Турция Проф. Трифон Вълков: Няма повод за паника – грипната вълна е по-силна, но не по-тежка Сметната палата с рекорден брой препоръки на ведомства и общини за 2025 г. „Новите известни“: Историята на Възкресен, който с хумор показва какво могат мъжете Кои са българските думи на 2025 година НАП: 291% скок на цените във фризьорски салон в Бургас, санкциите вече надхвърлят 125 хил. евро Ще решат ли сканиращите устройства проблемите на изборния процес Заради опасения от нови мита: Цените на златото и среброто достигнаха рекордни нива Несъвместимост, укази и блокаж: Какви са правните рискове около служебния кабинет След тежката катастрофа с две жертви край Левски: Шофьорът все още е в неизвестност Прогноза за времето (19.01.2026 - сутрешна) Задържаха служител на охранителна фирма за обира на инкасо автомобил в Ихтиман, откраднати са близо 235 000 евро Депутатите продължават работата по Изборния кодекс В очакване на предсрочния вот: Кой ще стане служебен премиер Седмицата започва с ледено време. Къде е най-студено днес Възстановена е системата на МВР за застраховките „Гражданска отговорност” Продължават засилените проверки на НАП заради въвеждането на еврото В очакване на предсрочния вот: Кой ще е служебен премиер и влиза ли президентът в надпреварата? Нина Николина: Фолклорът е нашето спасение във времето на криза на идентичността Соломон и Гергана Паси: Демокрацията е моралният избор в глобалната битка между доброто и злото Избори, машини и много неизвестни: Какво предлагат парламентарните групи "Историите на Мария Йотова": Четири момчета от поколението Z, които не се страхуват от проблемите, а ги решават Как собственик на магазин от Казанлък разкри сам схема за фалшиво евро Отровените лешояди в Котленския балкан застрашават възстановяването на вида „Да хванеш гората”: От остров Уайт до Костинброд АПС осъди опита за ограничаване на избирателните права на българите в чужбина Срив в системата на МВР спря издаването на застраховка "Гражданска отговорност" Терапия при счупване на прешлени: Как неврохирургията помага при остеопороза? Рая Назарян: Няма да приема поста на служебен министър-председател Остеопороза – кои са симптомите, които не бива да подценяваме? Прогноза за времето (18.01.2026 - обедна) Служебен премиер: Рая Назарян като вариант и политическите реакции в парламента Герасим Георгиев-Геро: В България е лесно да слагаш присъди, трудно е да не съдиш Фики – мъж без маска, глас извън границите на попфолка „Задържане под стража“ за обвинения в грабеж на над 24 хиляди евро в Кюстендил Почина актьорът Иван Несторов Велислава Делчева: Не съм потърсена от Радев за служебен премиер „Нищо лично“: Иво и неговият каменен „Титаник” в изоставеното село Царино Само по NOVA: Нова мащабна схема с лизингови коли от чужбина Цени на хранителни продукти: Как се промениха за година? Д-р Снежа Бахарова: Вече имаме млади мъже на 30 години с инфаркт Как да се предпазим от измръзване: Съвети за безопасна зима ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА