39 души загинаха, а над 150 са ранени при тежката влакова катастрофа в Южна Испания. 30 от пострадалите са в тежко състояние. Сблъсъкът между два високоскоростни влака стана край Адамус в провинция Кордоба, област Андалусия.

Жителите на градчето, разположено в непосредствена близост до мястото на инцидента, оказват помощ на оцелелите. Показват и съпричастност към близките на жертвите и на роднините, които все още нямат информация за ранените членове на семействата си. Мнозина отвориха не само сърцата, но и домовете си, за да посрещнат скърбящите. Храна, лекарства, топли одеала и други стоки от първа необходимост веднага започнаха да пристигат към центъра, в който са настанени близките на жертвите.

„Местните хора подават ръка там, където е необходимо – без да очакват нищо в замяна. Общността реагира по изключителен начин”, посочи Антонио Маило, който е местният координатор на една от политическите коалиции в Испания.

Роднините на жертвите и загиналите започнаха да пристигат в Адамус, час след като новината за дерайлирането на високоскоростен влак и последвалият сблъсък на композицията в насрещно движещ се друг високоскоростен влак беше разпространена от медиите в неделя.

„Видял е как хора са издъхвали в непосредствена близост до него. Каза ми, че малко момиче го е молило за помощ, но не е могъл да направи нищо”, споделя Карима Тагеди, която е сестра на един от тежко ранените. Брат ѝ е настанен в болница в Кордоба.

Испанското кралско семейство изрази в изявление дълбокото си безпокойство във връзка с инцидента и изказа най-искрените си съболезнования на семействата и близките на жертвите.

МВнР съобщи, че в посолството на България в Мадрид няма постъпила официална информация за загинали или пострадали български граждани при тежката влакова катастрофа. Държавният глава Румен Радев изрази съболезнованията си на испанския крал.

Това е най-смъртоносната железопътна катастрофа в Испания от 2013 година. Преди 13 години влак дерайлира край северозападния град Сантяго де Компостела и избухна в пламъци. Загинаха 80 души, а други 145 бяха ранени.

