Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и съпругата му Уша очакват четвъртото си дете. Двойката обяви това във вторник.

"Много сме щастливи да споделим новината, че Уша е бременна с нашето четвърто дете. То ще е момче. Уша и бебето са добре и ние с нетърпение очакваме то да се роди в края на юли“, пише двойката в изявление.

We’re very happy to share some exciting news. Our family is growing! pic.twitter.com/0RohEBYXM7 — Second Lady Usha Vance (@SLOTUS) January 20, 2026

Ванс е на 41 години. Съпругата му Уша е на 40 години и е адвокат по професия. Двамата имат две момчета на 8 и на 5 години и едно момиче на 4 години. Двойката се запознава в Йейлския университет, във факултета му по право, и се жени през 2014 г.

За последно президент или вицепрезидент на САЩ е имал бебе по време на мандата си през август 1963 г. Става дума за Патрик Кенеди - синът на президента Джон Кенеди и съпругата му Джаки. Бебето се ражда преждевременно и умира два дни по-късно.

