Париж се превърна в арена на мъжката мода с новата есенна колекция на японската модна къща "Исей Мияке".

Шоуто в средновековното училище "Колеж дьо Бернардин" започна с модели в черно, кафяво и сиво – широки панталони, палта и якета, комбинирани с шапки, които играят ролята и на шалове.

По-късно оживяха и цветовете – електрическо синьо, фуксия и лавандула, а впечатление направиха по-свободните дрехи с принтове и блокове от цветове.

Дизайнерите описват колекцията като „неформално официална“ – с акцент върху текстурата на тъканите и начина, по който дрехите взаимодействат с тялото. Колекцията е неутрална по отношение на пола, като модните експерти подчертават, че мъжете трябва да се чувстват свободни да носят всичко, което искат, съчетавайки стил и удобство за всеки ден.

Редактор: Дарина Методиева