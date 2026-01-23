-
Шоуто се проведе в средновековното училище "Колеж дьо Бернардин"
Париж се превърна в арена на мъжката мода с новата есенна колекция на японската модна къща "Исей Мияке".
Шоуто в средновековното училище "Колеж дьо Бернардин" започна с модели в черно, кафяво и сиво – широки панталони, палта и якета, комбинирани с шапки, които играят ролята и на шалове.
Красотата днес: Когато трендовете стават крайности
По-късно оживяха и цветовете – електрическо синьо, фуксия и лавандула, а впечатление направиха по-свободните дрехи с принтове и блокове от цветове.
Дизайнерите описват колекцията като „неформално официална“ – с акцент върху текстурата на тъканите и начина, по който дрехите взаимодействат с тялото. Колекцията е неутрална по отношение на пола, като модните експерти подчертават, че мъжете трябва да се чувстват свободни да носят всичко, което искат, съчетавайки стил и удобство за всеки ден.Редактор: Дарина Методиева
