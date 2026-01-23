Предприятието „Кроношпан” във Велико Търново започна ефективно спиране на линията за ПДЧ. Процесът ще продължи до неделя.

„Заводи като „Кроношпан” има в цяла Европа“, заяви управителят Николай Банков, цитиран от пресцентъра на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост. Предприятието функционира изцяло според българското и европейското законодателство, а според извършените проверки от РИОСВ не е констатирано наличие на вредни вещества, което се потвърждава от официални проверки, извършени от районната инспекция, заявяват още от „Кроношпан”.

„Единственото, което е установено, са миризми. Но в България няма лаборатории за измерването им“, каза Банков на пресконференция. Той допълни, че заводът във Велико Търново се намира в индустриална зона, където има и други предприятия с различни източници на отопление.

„Компанията действа отговорно и работи по заповедта за спиране, но линията за ПДЧ може да прекрати дейност единствено при наличие на положителни температури, в противен случай има риск от екологични аварии. От вчера наблюдваме положителни температури и до неделя имаме план да спрем производството, но това трябва да стане планирано и поетапно и най-важното - безопасно“, обясни още Банков.

Той допълни, че вече са задействали всички законови начини, за да се спре тази мярка и я определи като крайна, която не се основава на обективни данни.

От „Кроношпан” заявяват още, че до момента компанията е инвестирала над 1 млрд. лв. в България, като само в завода във Велико Търново са вложени над 600 млн. лв. Компанията работи с 1000 доставчици на промишлена дървесина и 1800 доставчици на различни услуги, като само електроенергията, която закупува, е на стойност 30 млн. лв. Освен това инвестициите в екологични съоръжения, включващи пречиствателни станции и зелена енергия, са над 80 млн. лв., се казва още в съобщението.

Банков призовава за обществен диалог. Според него няма нужда от такива мерки, каквато е заповедта за спирането на ПДЧ линията. Така се застрашават хиляди работни места по цялата верига на доставки, допълни той.

От БКДМП цитират и председателя на Българската стопанска камара Добри Митрев, който застава в подкрепа на „Кроношпан”.

В началото на седмицата работници и служители на предприятието излязоха на протест във връзка с наложената мярка. Директорът на РИОСВ инж. Станислав Станчев заяви, че поетапното спиране може да започне и припомни, че за влизането в сила на мярката екоинспекторите са потърсили съдействие от прокуратурата, пише кореспондентът на БТА във Велико Търново Марина Петрова.

