Кулинарно изложение показва най-новите тенденции в гастрономията. За поредна година студенти от Института по кулинарни изкуства във Варна представят своята креативност в кухнята, като впечатляват със уникални ястия. В института всички кандидат-готвачи са на мнение, че създават вкуса на бъдещето.

Сред тях е Василена Нанкова, която започва обучението си преди три години. Справя се вече доста добре. Също така има и свои собствени уникални рецепти за почитателите на веган менюто, като например веган яйце.

Сред студентите е и Магдалена Таскова, която прави атрактивни успокояващи сладки, с продукти, който помагат на хората са релаксират - лайка, ашваганда и магнезий.



Студентите показват, че и традициите не са това, което бяха. Калин Коюв, например, е способен да маринова туршия за много кратко време.

А това, което обединява всички креативни студенти, е идеята, че приготвят храната на бъдещето.

Студенти създават храна на бъдещето във Варна



Доц. Мая Иванова, която е преподавател в кулинарния институт, казва че студентите не просто трябва да приготвят интересно и иновативно ястие, не само да измислят рецепта, но и да направят цялостен план стратегия как да го лансират.



Директорът на Института по кулинарни изкуства шеф Хю Бутен разказва: „Това е идеята - да създадат не е просто рецепта, а нещо специално. За да привлекат вниманието на бизнеса и на ресторантите. Така провокирам тяхната креативност. Винаги ги питам - обяснете ми защо трябва да купя вашия продукт и достатъчно ли е специален той, за да го използвам в моя ресторант например.”

Млад готвач от Велико Търново впечатли шеф готвачите на ресторант с "Мишлен"



Именно това кара студентите да проявяват все повече креативност.



Ирина Петкова, преподавател в кулинарния институт, казва, че креативността в кухнята се култивира. „Работим със студентите още от първата им стъпка в университета, за да можем да ги научим да бъдат смели в избирането на продуктите и на технологиите”, допълва тя.



А голяма част от бъдещите шеф готвачи вече гледат смело напред към успешната кариера в кухнята.



Магдалена иска да стане шеф сладкар. Калин иска да замине на стаж в чужбина, за да пренесе после наученото тук. Василена мечтае да пътува по света и до различни кътчета на България, да събере опит да направи нещо свое в родината.

Повече гледайте във видеото.