Традицията е на повече от век
Над век традиция оживява днес в чипровското село Митровци. В първата събота след Ивановден по стар стил местните отбелязват празника си по начин, който няма да видите никъде другаде.
Иванка Димитрова разказва, че хората от селото обединяват три празника – Ивановден, Йордановден и Бабинден. В Митровци това е традиция от поне 100 години.
На този ден масата е отрупана с вкусни ястия, които се изнасят пред дома.
Кметският наместник на селото Пламен Петков допълни, че празнично шествие ще обиколи всички именици.
Повече гледайте във видеото.
