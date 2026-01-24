Традицията е на повече от век

Над век традиция оживява днес в чипровското село Митровци. В първата събота след Ивановден по стар стил местните отбелязват празника си по начин, който няма да видите никъде другаде. 

Иванка Димитрова разказва, че хората от селото обединяват три празника – Ивановден, Йордановден и Бабинден. В Митровци това е традиция от поне 100 години.

На този ден масата е отрупана с вкусни ястия, които се изнасят пред дома.

Кметският наместник на селото Пламен Петков допълни, че празнично шествие ще обиколи всички именици.

Повече гледайте във видеото.

