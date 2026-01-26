Испания е сред европейските страни, в които бяха организирани широкомащабни протести в подкрепа на Газа

Вандали оскверниха еврейски гробове в гробище в Барселона през уикенда, съобщи испанската полиция. Еврейската общност в Испания съобщи за посегателството, извършено на 24 януари в гробищния парк „Лес Кортс“.

„Запознати сме със случая и водим разследване“, заяви говорител на каталунската полиция, без да уточнява колко са поруганите гробове. Според Федерацията на еврейските общности в Испания (FCJE) броят им е над 20.

В официално изявление FCJE осъди „отвратителния антисемитски акт“ и призова властите „да проявят най-голяма решимост в противопоставянето на антисемитизма“.

Федерацията свърза инцидента с карта, създадена от пропалестински активисти и впоследствие премахната от интернет. На нея са отбелязани места и бизнеси в Барселона, свързани с евреи или с Израел.

Кметът на Барселона Жауме Колбони осъди случилото се в публикация в социалните мрежи, като добави, че властите „работят по идентифицирането на отговорните лица“.

Израелското външно министерство обвини лявоцентристкото правителство на премиера Педро Санчес, като заяви, че „отвратителният акт“ е резултат от „антиизраелската кампания на кабинета“.

Испания е сред европейските страни, в които бяха организирани широкомащабни протести срещу масираните разрушения и глад в Ивицата Газа в резултат на военната кампания на израелската армия. Според демографски проучвания тя е довела до смъртта на над 100 000 души.

Израелската офанзива започна след атаките на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г., а мащабът на разрушенията в палестинската територия предизвика силно пропалестинско движение в Испания. Еврейската общност там наброява около 70 000 души. 

Редактор: Цветина Петкова

