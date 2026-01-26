Снимка: iStock
Испания е сред европейските страни, в които бяха организирани широкомащабни протести в подкрепа на Газа
Вандали оскверниха еврейски гробове в гробище в Барселона през уикенда, съобщи испанската полиция. Еврейската общност в Испания съобщи за посегателството, извършено на 24 януари в гробищния парк „Лес Кортс“.
Lo ocurrido en el cementerio hebreo de Les Corts es gravísimo.— Dani Sirera (@danielsirera) January 25, 2026
No es una gamberrada: es antisemitismo.
Barcelona no puede mirar hacia otro lado.
Más vigilancia y tolerancia cero.
Ni silencio ni equidistancia: cuando se ataca a una comunidad, se ataca a toda Barcelona. pic.twitter.com/5VucDRtWg3
„Запознати сме със случая и водим разследване“, заяви говорител на каталунската полиция, без да уточнява колко са поруганите гробове. Според Федерацията на еврейските общности в Испания (FCJE) броят им е над 20.
Condemno fermament la barbàrie al cementiri de Les Corts. Tot el meu suport a les famílies afectades i a la comunitat jueva de Barcelona. @BarcelonaJudia pic.twitter.com/KbIeRkAzCD— Marc Guerrero (@marc_guerrero) January 25, 2026
В официално изявление FCJE осъди „отвратителния антисемитски акт“ и призова властите „да проявят най-голяма решимост в противопоставянето на антисемитизма“.
Федерацията свърза инцидента с карта, създадена от пропалестински активисти и впоследствие премахната от интернет. На нея са отбелязани места и бизнеси в Барселона, свързани с евреи или с Израел.
Кметът на Барселона Жауме Колбони осъди случилото се в публикация в социалните мрежи, като добави, че властите „работят по идентифицирането на отговорните лица“.
Observando estas y tantas otras imágenes que han llegado de la destrucción de tumbas judías ayer en Les Corts, Barcelona, solo puedo decir que nada ha cambiado ni nada cambiará: la destrucción de cementerios judíos ha sido siempre una constante expresión de odio antisemita en… pic.twitter.com/Co2giSNKuq— Gabriel Yerushalmi 🇮🇱 (@Defensa_Israel) January 25, 2026
Израелското външно министерство обвини лявоцентристкото правителство на премиера Педро Санчес, като заяви, че „отвратителният акт“ е резултат от „антиизраелската кампания на кабинета“.
Испания е сред европейските страни, в които бяха организирани широкомащабни протести срещу масираните разрушения и глад в Ивицата Газа в резултат на военната кампания на израелската армия. Според демографски проучвания тя е довела до смъртта на над 100 000 души.
Tumbas judías profanadas.— Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) January 25, 2026
En el cementerio de Les Corts, en Barcelona.
El antisemitismo avanza ante la desidia institucional.
Mi condena más rotunda.
Mi solidaridad con toda la comunidad judía.@BarcelonaJudia @fcjecom @IsraelinSpanish @Israel @IsraelMFA pic.twitter.com/d0o8Y1XsRg
Израелската офанзива започна след атаките на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г., а мащабът на разрушенията в палестинската територия предизвика силно пропалестинско движение в Испания. Еврейската общност там наброява около 70 000 души.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни