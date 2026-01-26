Прокуратурата в Стара Загора разследва нападение над мъж, което е документирано на охранителни камери.

Случаят е от миналата седмица от град Гурково. Нападнатият твърди, че бившият кмет на града Мариян Цонев и синът му Георги са нападателите, а жертвата е бил свидетел срещу управника по дело за купуване на гласове.

Димитър Стоилов разказа в ефира на ''Здравей, България", че на 20 януари вечерта се е прибирал от автосервиз и по пътя се разминал с два джипа. След това обаче те тръгнали след него, а той дал газ, за да им избяга.

"Настигнаха ме, когато успях да вляза в един склад за фуражи, където имаше камери. От колите изскочиха 6-7 души. Баща и син ме изкараха от колата и получих ритници в ребрата. Продължиха да ме удрят и блъскат, заплашваха ме с побой. Питаха ме защо съм главен свидетел по делото им и постоянно съм в прокуратурата. Около 15 минути продължи всичко. Досега не е имало заплахи, преди имаше три фирми, които бяха писани на мое име, но натрупаха задължения и аз реших да се отделя", обясни той.

Според Цоневи е имало провокация от страна на Стоилов - показани неприлични жестове и обиди към детето на Георги, и не е имало физическо насилие. Димитър отрича тези твърдения. "Извадих си медицинско, устната ми беше сцепена, главата и ребрата също бяха наранени", посочи той.

Под думите му той е свидетел по делото за купен вот на изборите през 2019 г. Подал е сигнали за отправените заплахи, но досега няма движение по тях.

Друг от свидетелите по делото - Стойчо Стойков, е бил обект на стрелба преди години, но извършителят все още не е установен. "Трета година няма никакво развитие. Цоневи плащат на прокурори. В събота ще направим протест, ако не се вземат мерки, ще блокираме Прохода на Републиката и жп линиите", предупреди той.

Повече за случая гледайте във видеото.