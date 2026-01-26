Ледено утро скова Монтана. Очаква се в следващите часове там да паднат валежи от дъжд, което да доведе до сериозни заледявания.

В ефира на „Здравей, България” местните власти увериха, че са подготвени за зимната обстановка. Кметът Златко Живков увери, че той и екипът му не са спирали да работят по превенцията за действия при евентуално усложняване на обстановката.

Циклон носи силни ветрове и сняг

„Разполагаме с 30 тона пясък, 20 тона сол и достатъчно химия, за да реагираме, ако тук настане ледена епоха”, увери градоначалникът.

Още по темата гледайте във видеото.