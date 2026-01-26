-
Община Стамболийски в транспортна криза: 17 000 души без автобуси до Пловдив
-
Като никъде другаде: Как село Митровци празнува Ивановден, Йордановден и Бабинден
-
Серия от инциденти заради снега и поледицата в Смолян, Пловдив и Пазарджик
-
Противоепидемични мерки влизат в сила за Бургаска област
-
Габрово няма да въвежда противоепидемични мерки
-
Законодателни пречки спират почистването на река Стряма, въпреки държавната помощ
Температурите в района са много ниски, очаква се и дъжд
Ледено утро скова Монтана. Очаква се в следващите часове там да паднат валежи от дъжд, което да доведе до сериозни заледявания.
В ефира на „Здравей, България” местните власти увериха, че са подготвени за зимната обстановка. Кметът Златко Живков увери, че той и екипът му не са спирали да работят по превенцията за действия при евентуално усложняване на обстановката.
Циклон носи силни ветрове и сняг
„Разполагаме с 30 тона пясък, 20 тона сол и достатъчно химия, за да реагираме, ако тук настане ледена епоха”, увери градоначалникът.
Още по темата гледайте във видеото.
Последвайте ни