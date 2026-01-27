Изложбата „Емоционални мостове“ представя живопис и графика на Симеон Младенов – свят от символи, преплетени в образи и традиции, които всеки може да разгадае по свой начин. Образите дишат между светлина и сянка, а срещата с тях е тиха, но запомняща се.

Изложбата може да бъде видяна до края на месеца в галерията на Съюза на българските художници на „Шипка“ 6.

„За мен изложбата е много богата, защото художникът беше многостранен и премина през всички жанрове. От всички тях той попи най-хубавото и най-интересното”, каза съпругата на твореца – Вера Младенова.

