Експозицията може да бъде видяна до края на месеца в столична галерия
Изложбата „Емоционални мостове“ представя живопис и графика на Симеон Младенов – свят от символи, преплетени в образи и традиции, които всеки може да разгадае по свой начин. Образите дишат между светлина и сянка, а срещата с тях е тиха, но запомняща се.
Изложбата може да бъде видяна до края на месеца в галерията на Съюза на българските художници на „Шипка“ 6.
Изложба с 20 портрета на млади хора събра приемни родители в Бургас
„За мен изложбата е много богата, защото художникът беше многостранен и премина през всички жанрове. От всички тях той попи най-хубавото и най-интересното”, каза съпругата на твореца – Вера Младенова.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
